#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
Общество

181 малыш родился в Казахстане в новогоднюю ночь

Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:51 Фото: freepik
В новогоднюю ночь в родильных домах республики появился на свет 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Минздрава, самое большое количество новорожденных в праздничную ночь зарегистрировали в Туркестанской области, где на свет появились 34 малыша.

"На втором месте – Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных, и замыкает тройку лидеров по рождаемости Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение", – рассказали в ведомстве.

В Астане в новогоднюю ночь появились на свет десять малышей, ровно как и в прошлом году на эту дату.

Ранее стало известно, что Астана и Алматы вошли в интернет-подборку новогодних городов СНГ.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей Костанайской области
Общество
05:00, Сегодня
Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей Костанайской области
В "КазАвтоЖоле" обратились к водителям Жетысуской области
Общество
03:10, 01 января 2025
В "КазАвтоЖоле" обратились к водителям Жетысуской области
Прокуроры Карагандинской области повторили тренд с конфетами
Общество
02:44, 01 января 2025
Прокуроры Карагандинской области повторили тренд с конфетами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: