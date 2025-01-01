181 малыш родился в Казахстане в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в родильных домах республики появился на свет 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Минздрава, самое большое количество новорожденных в праздничную ночь зарегистрировали в Туркестанской области, где на свет появились 34 малыша.

"На втором месте – Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных, и замыкает тройку лидеров по рождаемости Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение", – рассказали в ведомстве.

В Астане в новогоднюю ночь появились на свет десять малышей, ровно как и в прошлом году на эту дату.

Ранее стало известно, что Астана и Алматы вошли в интернет-подборку новогодних городов СНГ.