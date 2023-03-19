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Джен Псаки стала телеведущей в политическом ток-шоу

США Фото: Facebook/Джен Псаки
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки открыла собственное политическое ток-шоу на американском телевидении, сообщает Zakon.kz.

В эфир канала MSNBC на первый выпуск она пригласила лидера демократического меньшинства палаты представителей Хакима Джеффриса, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, которого Псаки проинтервьюировала в городском метро.

В предисловии Псаки заявила, что старт телепроекта пришелся на "ту еще недельку", когда в США ждут предъявления обвинений экс-президенту Дональду Трампу, который призывает сторонников к протестам.

Белый дом Псаки покинула в прошлом мае, проработав почти полтора года в должности пресс-секретаря американской администрации. Первые месяцы после увольнения она посвятила семье и в сентябре вышла на работу на продемократический канал MSNBC, где до сих пор выступала в роли штатного комментатора.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его арестуют во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников выйти на протесты.

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