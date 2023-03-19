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Политолог: В Алматы это не низкая явка по выборам, а историческая норма

явка Фото: пресс-служба акимата Алматы
Казахстанский политолог Газиз Абишев заявил о том, что нет ничего удивительного и трагического в том, что в Алматы явка составила 25%. По его словам, это нормальное явление, сообщает Zakon.kz.

Эксперт сравнил результаты ранее проводимых выборов.

"В крупнейшем городе страны явка исторически ниже, чем в провинциальных регионах. Более того, есть даже своего рода повод для оптимизма, если можно так сказать. На президентских выборах 2022 года явка в Алматы была в 2,41 раза ниже общереспубликанской. А на парламентских – всего лишь в 2,09 раза ниже", – написал Абишев в Telegram.

Также он назвал несколько причин такой явки: молодежный абсентеизм, отъезд людей на выходные, скептическое отношение к выборам и другие.

В предпринимательском городе больше экономически и административно независимых людей, меньше возможностей принуждать бюджетников и прочих.

В Казахстане завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Явка на выборах в Казахстане превысила 53%.

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Редакция Zakon.kz
Выборы в Мажилис Алматы
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