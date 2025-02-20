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Политика должна строиться на реалиях: политолог оценил высказывания Трампа о Зеленском

Политолог , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 14:19 Фото: Telegram/ABISHEV ANALYTICS
Казахстанский политолог Газиз Абишев прокомментировал заявления американского лидера об украинском президенте, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале эксперт напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее указывал на то, что "Россия в военном отношении непобедима".

"Понятно, что без тотальной мобилизации союзников Украины РФ будет сильней. А если тотальная мобилизация случится, то непроходимым барьером станет стратегическое ядерное оружие", – пишет Газиз Абишев.

У спикера сложилось впечатление, что Дональд Трамп и Владимир Путин "уже пришли к какому-то базовому устному соглашению о прекращении войны в Украине", а "чиновники ознакомились с текстом бесед, получили инструкции от начальников и теперь вниз по пирамиде согласовывают детали".

"Отсюда и наезды Трампа на Зеленского. Мол, нелегитимен, диктатор, мог бы и избежать войны, не знает, куда делись американские деньги, сорвал сделку по редкоземельным металлам. На самом деле, у Трампа прагматичный подход. Он не хочет ввязываться в затяжной конфликт, который неизвестно куда приведет по лестнице эскалации. Стратегия постоянных упреков, заламываний рук, горестных выражений лица и недопомощи, которую исповедовала администрация Байдена и ее союзники в Европе, не работает. Тем временем продолжают погибать украинские солдаты и мирные жители. Потому что Запад не готов тратить себя в войне с Россией, а то, на что он готов, тратит Украину без реальных успехов", – считает Абишев.

Он задается вопросом, сколько десятков тысяч украинцев погибло с момента, как Казахстан обозначил полную бесперспективность военных методов.

"Ценности ценностями, но реалии – реалиями. Государственная политика должна строиться на реалиях, на четком понимании национальных интересов. И стремлении сберечь как можно больше людей, отвергая гордыню и личные интересы", – уверен политолог.

Прокомментировал он и реакцию зарубежных активистов в соцсетях: "складывается ощущение, что зарубежные активисты недовольны политикой Трампа чуть ли не больше, чем сами украинцы".

"Почему они это делают: исходя из своих универсальных ценностей, симпатий к Украине или антироссийских сантиментов?" – подытожил Газиз Абишев.

19 февраля президент США Дональд Трамп опубликовал развернутый пост с несколькими заявлениями о президенте Украины Владимире Зеленском. Ознакомиться с ними подробнее можно здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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