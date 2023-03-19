МВД о выборах: Ситуация по стране и избирательным участкам сохранилась стабильной

Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в ходе телемарафона рассказал о ситуации с общественным порядком в день выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Султанбаев привел итоговые данные по общественному порядку в стране в день выборов.

"Ситуация по стране и избирательным участкам сохранилась стабильной. Всего с избирательных участков удалено 57 граждан". Кайсар Султанбаев

По его словам, больше всего или 21 граждан удалили с избирательных участков в Астане.

Далее следуют Актюбинская и Карагандинская области - здесь удалили 8 и 7 человек.

В Алматы и Кызылординская - по 4, Акмолинская и СКО, Алматинская, Жамбылская - по 2, город Шымкент, Туркестанская, Павлодарская область, Жетысу и Улытау - по 1.

"При исполнении актов об удалении сотрудниками полиции нарушений прав граждан не допущено". Кайсар Султанбаев

В Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. По предварительным данным, проголосовали 54,19% или 6 521 860 избирателей.

