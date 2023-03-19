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МВД о выборах: Ситуация по стране и избирательным участкам сохранилась стабильной

Выборы, Мажилис, маслихаты Казахстан Фото: Zakon.kz
Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в ходе телемарафона рассказал о ситуации с общественным порядком в день выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Султанбаев привел итоговые данные по общественному порядку в стране в день выборов. 
"Ситуация по стране и избирательным участкам сохранилась стабильной. Всего с избирательных участков удалено 57 граждан". Кайсар Султанбаев
По его словам, больше всего или 21 граждан удалили с избирательных участков в Астане.
Далее следуют Актюбинская и Карагандинская области - здесь удалили 8 и 7 человек.
В Алматы и Кызылординская - по 4, Акмолинская и СКО, Алматинская, Жамбылская - по 2, город Шымкент, Туркестанская, Павлодарская область, Жетысу и Улытау - по 1.
"При исполнении актов об удалении сотрудниками полиции нарушений прав граждан не допущено".Кайсар Султанбаев

В Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. По предварительным данным, проголосовали 54,19% или 6 521 860 избирателей.

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