К владельцам электромобилей обратились в МВД Казахстана

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, что будет, если на электрокарах не окажется соответствующего опознавательного знака, сообщает Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев пояснил, что на таких транспортных средствах устанавливается опознавательный знак "Электромобиль" в виде квадрата зеленого цвета, с изображением символа дорожного знака 7.22 черного цвета сзади электромобиля.

"За отсутствие такого знака, согласно статье 620 КоАП, на первый раз предусмотрено предупреждение, а за второй и последующие разы – штраф в размере 3 МРП. Эти знаки мы предложили для удобства самих владельцев электрокаров, потому что есть специальные заправки, которые не должны занимать другие автомобили. А электрокары, чтобы наш инспектор мог видеть четко – это электрокары или другое транспортное средство. Другие участники дорожного движения на этих местах уже автомобили свои парковать не могут", – пояснил спикер.

Отмечается, что в правилах дорожного движения четко прописано, что наличие такой наклейки обязательно.

18 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", которым предусмотрен штраф за нарушение правил на стоянках для электромобилей.

7 октября 2024 года сообщалось, что в национальных и природных парках появятся зарядные станции для электромобилей.