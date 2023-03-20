В Абайской области на трассе введены ограничения для автомобилей
Фото: pixabay
В Абайской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузовых с прицепом и полуприцепом на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет "КазАвтоЖол", ограничения касаются участка дороги от села Таскескен до села Калбатау.
Отмечается, что в регионе метель, ограничена видимость, снег с дождем.
Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на понедельник 20 марта.
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