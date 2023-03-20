В Абайской области на трассе введены ограничения для автомобилей

Фото: pixabay

В Абайской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузовых с прицепом и полуприцепом на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

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