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В Абайской области на трассе введены ограничения для автомобилей

дождь Фото: pixabay
В Абайской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузовых с прицепом и полуприцепом на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет "КазАвтоЖол", ограничения касаются участка дороги от села Таскескен до села Калбатау.

Отмечается, что в регионе метель, ограничена видимость, снег с дождем.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на понедельник 20 марта.

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Елена Беляева
Абайская область Казавтожол
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