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Нокаутом сразила соперницу на ЧМ-2023 казахстанская боксерша

Нокаутом сразила соперницу на ЧМ-2023 казахстанская боксерша Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Карина Ибрагимова провела первый бой в рамках Чемпионата мира 2023 и нокаутировала соперницу, сообщает Zakon.kz.

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В 1/16 финала в весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова встретилась на ринге с колумбийкой Валерией Арболедой Мендосой. Наша спортсменка во втором раунде одержала досрочную победу нокаутом, сообщает Федерация бокса.


Карина Ибрагимова пробила себе путь в 1/8 финала женского Чемпионата мира по боксу.

В 2018 и в 2022 годах Ибрагимова становилась бронзовой призеркой Чемпионатов мира. В прошлом году боксерша выиграла "золото" на Чемпионате Азии.

В Чемпионате мира 2023 по боксу в Нью-Дели (Индия) принимают участие 12 казахстанских спортсменок. Состав сборной был определен за неделю до первенства.

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Индия Казахстан
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