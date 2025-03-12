Титулованная боксерша из Казахстана "разнесла" соперницу на ЧМ-2025

Топовая казахстанка Топовая казахстанка Карина Ибрагимова провела первый бой на ЧМ-2025 по боксу в Нише (Сербия), сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов соперницей казахстанки была колумбийка Валерия Мендоса Арболеда.

Казахстанка выиграла поединок единогласным решением судей со счетом 5:0

Карина Ибрагимова – чемпионка Азии (2022). Она трижды была призеркой чемпионатов мира (бронза в 2018-м и 2022-м, а также серебро в 2023-м). Также в ее активе значится серебро Летних Азиатских игр (2022).

Ранее сообщалось, что выступление казахстанки на женском ЧМ-2025 по боксу обернулось шокирующей сенсацией.