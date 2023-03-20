Во Франции не утихают протесты

Вечером 19 марта противники принятой пенсионной реформы вновь собрались в центре французской столицы, сообщает Zakon.kz.

Вечером в воскресенье толпы демонстрантов вновь вышли на улицы Парижа. В основном, это молодые люди, сообщает телеканал BFM. Митинг стал четвертым протестом со дня принятия пенсионной реформы.

Протестующие скандировали "Пенсия в 60 лет! Мы боролись за нее и будем продолжать бороться!". За ходом шествия наблюдали полицейсике.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее. С этого момента во Франции возраст выхода на пенсию увеличился с 62 до 64 лет.

На следующий день недовольные нововведениями жители вышли на массовую акцию протеста в нескольких городах. В Дижоне на площади сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьера Элизабет Борн.