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Во Франции не утихают протесты

Во Франции не утихают протесты Фото: pixabay
Вечером 19 марта противники принятой пенсионной реформы вновь собрались в центре французской столицы, сообщает Zakon.kz.

Вечером в воскресенье толпы демонстрантов вновь вышли на улицы Парижа. В основном, это молодые люди, сообщает телеканал BFM. Митинг стал четвертым протестом со дня принятия пенсионной реформы.

Протестующие скандировали "Пенсия в 60 лет! Мы боролись за нее и будем продолжать бороться!". За ходом шествия наблюдали полицейсике.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии противоречивой пенсионной реформы без голосования в Национальной ассамблее. С этого момента во Франции возраст выхода на пенсию увеличился с 62 до 64 лет.

На следующий день недовольные нововведениями жители вышли на массовую акцию протеста в нескольких городах. В Дижоне на площади сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьера Элизабет Борн.

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Мария Мельникова
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