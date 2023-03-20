"Барселона" обошла "Реал Мадрид"
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В ночь на 20 марта прошла игра между "Барселоной" и "Реалом". Встреча проходила в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Центральный матч 26-го тура чемпионата Испании закончился победой хозяев поля.
FULL TIME!!!!! #ELCLÁSICO IS OURS!!!!!!! pic.twitter.com/8hCjfnoA9J— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 19, 2023
На 9-й минуте Рональд Араухо отправил мяч в свои ворота. На 45-й минуте матча Серджи Роберто восстановил равновесие. Гол Марко Асенсио на 81-й минуте отменили из-за офсайда. На 92-й минуте Франк Кессиэ вывел каталонцев вперед, принеся ей победу в игре.
Фото: Тwitter/FCBarcelona
Аргентинская звезда Лионель Месси уже в ближайшее лето, возможно,
вернется в родную "Барселону", где прошла в целом вся его футбольная
карьера. Главным фактором этого возможного перехода стало извинение
главы "сине-гранатовых" Жоана Лапорты перед аргентинским игроком,