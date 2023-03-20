"Барселона" обошла "Реал Мадрид"

Встреча "Барселоны" и "Реала" в 26-м туре чемпионата Испании закончилась со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 20 марта прошла игра между "Барселоной" и "Реалом". Встреча проходила в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Центральный матч 26-го тура чемпионата Испании закончился победой хозяев поля.





На 9-й минуте Рональд Араухо отправил мяч в свои ворота. На 45-й минуте матча Серджи Роберто восстановил равновесие. Гол Марко Асенсио на 81-й минуте отменили из-за офсайда. На 92-й минуте Франк Кессиэ вывел каталонцев вперед, принеся ей победу в игре.





Фото: Тwitter/FCBarcelona





Аргентинская звезда Лионель Месси уже в ближайшее лето, возможно, вернется в родную "Барселону", где прошла в целом вся его футбольная карьера. Главным фактором этого возможного перехода стало извинение главы "сине-гранатовых" Жоана Лапорты перед аргентинским игроком,

