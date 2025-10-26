"Реал" обыграл "Барселону" в главной битве Ла Лиги

Вечером 26 октября самый титулованный клуб планеты, мадридский "Реал", победил каталонскую "Барселону" со счетом 2:1 в рамках 10-го тура испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок, который ежегодно ждут сотни миллионов фанатов по всему миру, на этот раз проходил на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Лидер королевского клуба Килиан Мбаппе открыл счет на 12-й минуте, но его отменили из-за решения системы VAR, так как был зафиксирован офсайд.

Спустя 10 минут француз все-таки поразил ворота "блауграны". Спустя время Фермин Лопес сравнял счет, но перед перерывом на отдых представитель "сливочных" Джуд Беллингем вывел "Реал" вперед.

Во втором тайме Мбаппе мог увеличить разрыв, но не реализовал 11-метровый удар.

В итоге благодаря этой победе "Реал" оторвался от "Барселоны" в таблице Ла Лиги. Команда Хаби Алонсо имеет 27 очков и лидирует в текущем сезоне, а подопечные Ханси Флика с 22 очками остаются на втором месте.

Между тем, считанные часы назад недавний соперник "Реала", алматинский "Кайрат" второй год подряд завоевал "золото" казахстанского чемпионата.