Пять признаков недосыпа

Сон — важная составляющая жизни человека. Недостаток сна сказывается на всех функциях организма и может вызывать неожиданные последствия. Диагностировать нехватку сна помогут пять признаков, сообщает Zakon.kz.

Иногда, чтобы все успевать, приходится жертвовать минутами, а порою и часами, сна. Недосып серьезно сказывается на здоровье человека и его привычках. Чтобы определить есть ли у вас недостаток сна, ученые приводят пять признаков, которые помогут это узнать, пишет DailyMail.

Вредная еда (фастфуд)

Исследования ученых Калифорнийского университета показали, что недосып влияет на гормоны, регулирующие аппетит. Они обнаружили, что, когда добровольцы не высыпались, участники с большей вероятностью перешли на нездоровую пищу. Исследователи считают, что это произошло из-за тяги к высоким калориям, высокому содержанию сахара и жирных закусок, чтобы повысить уровень энергии.

Плохая память

Недостаток сна влияет на работу мозга: он не может усваивать и запоминать большое количество информации, когда устал. К тому же во время так называемого быстрого сна происходит запоминание событий предыдущего дня. Меньший сон нарушает этот процесс, прерывая формирование воспоминаний и усвоение информации.

Исследования, проведенные медиками в Сингапуре, показывают, что люди, лишенные сна могут создавать ложные воспоминания.

Недостаток сна влияет не только на вашу способность запоминать, сон также необходим для усиления обучения и усвоения двигательных навыков и физических рефлексов — отсюда и термин "мышечная память".

Лишний вес

Нехватка сна также сказывается на весе человека. Исследователи из Гарвардского университета утверждают, что продолжительность сна связана с выработкой организмом гормонов, регулирующих аппетит. Недостаток сна повышает уровнь гормона грелина, который повышает аппетит и сигнализирует о голоде. Отсутствие сна также связано с более низким уровнем гормона лептина, необходимого для ощущения сытости.

В результате более высокий уровень грелина в сочетании с меньшим количеством лептина заставит вас чувствовать себя более голодным, а ваше тело будет медленнее реагировать, когда вы сыты, что увеличивает риск переедания.

Импульсивность

Люди, лишенные качественного сна, чаще принимают неверные и импульсивные решения, говорят ученые.

"Под влиянием потери сна люди, [которые] обычно более вдумчивы и осторожны, становятся более импульсивными и склонными к риску во время принятия решений, основанных на эмоциональных рассуждениях", — сказано в исследованиях в журнале Nature of Science and Sleep.

Перегрев

Без сна организму тяжело поддерживать нужную температуру в 36,6 градусов. По словам ученых Бостонского университета, это означает, что чем больше люди устают, тем сильнее нагревается их мозг. Зевота, явный признак усталости, является методом компенсации этого нарушения терморегуляции и помогает охладить мозг.

Сомнолог из Канады Лоренс Претт поделилась советами, что делать, если вы не можете долго уснуть.

