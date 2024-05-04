Бессонница – не шутки: к чему приводит постоянный недосып
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Сон обладает мощным оздоравливающим эффектом. А вот его недостаток может негативно сказаться на человеке, сообщает Zakon.kz.
Российский терапевт-эндокринолог Екатерина Янг перечислила, что происходит с организмом во время сна, и что с человеком произойдет при его недостатке.
По словам врача, за ночь:
- восстанавливаются клетки и мышечная ткань;
- укрепляется иммунная система;
- активизируется метаболизм глюкозы;
- органы очищаются от токсинов, происходят процессы регенерации;
- мозг перезагружается и гораздо активнее, чем днем, очищается от вредных веществ благодаря работе лимфатической системы;
- организм накапливает энергию, которую мы тратим в период бодрствования, активной деятельности.
"Во время глубокой фазы сна мы проживаем эмоции, которые накопились за день, что очень важно для стабилизации психического состояния", – пишет в своем Telegram-канале эксперт.
Поэтому, по ее словам, отсутствие полноценного сна (бессонница) приводит к эндокринным расстройствам, болезням сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
"А также может стать причиной раздражительности, повлиять на способность концентрироваться и работоспособность. Невыспавшийся человек вспыльчив, раздражителен и ищет внешние стимуляторы в виде кофе, сладостей и тому подобное", – пишет Янг.
Кроме того, недостаток сна стимулирует выработку грелина – гормона голода. Как следствие, человек переедает.
"Для здоровья важен именно хороший ночной сон. Замена ночного сна на дневной и отсыпание по выходным не оказывают того же терапевтического эффекта для нашего здоровья", – резюмировала врач.
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