Бессонница – не шутки: к чему приводит постоянный недосып

Сон обладает мощным оздоравливающим эффектом. А вот его недостаток может негативно сказаться на человеке, сообщает Zakon.kz.

Российский терапевт-эндокринолог Екатерина Янг перечислила, что происходит с организмом во время сна, и что с человеком произойдет при его недостатке.

По словам врача, за ночь:

восстанавливаются клетки и мышечная ткань;

укрепляется иммунная система;

активизируется метаболизм глюкозы;

органы очищаются от токсинов, происходят процессы регенерации;

мозг перезагружается и гораздо активнее, чем днем, очищается от вредных веществ благодаря работе лимфатической системы;

организм накапливает энергию, которую мы тратим в период бодрствования, активной деятельности.

"Во время глубокой фазы сна мы проживаем эмоции, которые накопились за день, что очень важно для стабилизации психического состояния", – пишет в своем Telegram-канале эксперт.

Поэтому, по ее словам, отсутствие полноценного сна (бессонница) приводит к эндокринным расстройствам, болезням сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

"А также может стать причиной раздражительности, повлиять на способность концентрироваться и работоспособность. Невыспавшийся человек вспыльчив, раздражителен и ищет внешние стимуляторы в виде кофе, сладостей и тому подобное", – пишет Янг.

Кроме того, недостаток сна стимулирует выработку грелина – гормона голода. Как следствие, человек переедает.

"Для здоровья важен именно хороший ночной сон. Замена ночного сна на дневной и отсыпание по выходным не оказывают того же терапевтического эффекта для нашего здоровья", – резюмировала врач.

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