"Не было попыток повлиять на выборы" – глава миссии Организации тюркских государств

Глава миссии, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Сади Джафаров дал оценку прошедшим в Казахстане выборам, отметив, что попыток повлиять на них не было, сообщает Zakon.kz.

Миссия Организации тюркских государств состояла из представителей официального секретариата организации и дипломатов из стран-членов государств. В день выборов наблюдатели от ОТГ посетили 438 участков Астаны.

"После мониторинга миссия заявляет, что не было выявлено никаких нарушений административных или правовых аспектов проведения выборов на участках. Все необходимые административные меры были предприняты чтобы обеспечить волеизъявление народа в надлежащий день. В соответствии с законодательством были обеспечены все условия для участия международных и национальных наблюдателей для проведения наблюдения. Миссия увидела участие международных и национальных наблюдателей, которые подчеркивали легитимность и прозрачность выборов". Сади Джафаров

Подсчет голосов и объявление результатов, по его словам, прошли вовремя в соответствии с законодательством. Он отметил, что не было серьезных проблем, которые бы повлияли на результаты выборов. Наблюдателям дали полный доступ к участкам, и они получили всю необходимую информацию от сотрудников комиссий. Миссия не обнаружила никаких материалов или элементов кампаний, которые бы проходили в избирательный день.

"Не наблюдали попыток людей повлиять на выборы. Был предоставлен полный доступ для людей с ограниченными возможностями, возможность проголосовать на дому. Обеспечено широкое освещение выборов в национальной прессе. Увидели, что exit-pol-результаты были представлены. Миссия ОТГ заявляет, что выборы были открытыми, конкурентными и в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Поздравляем казахский народ с успешными выборами и верим что результаты выборов будут способствовать дальнейшему процветанию Казахстана". Сади Джафаров

Он добавил, что наблюдатели от миссии ОТГ встречались с партиями.

"Если б они хотели привлечь внимание к нарушениям, у них была такая возможность, мы не получили никаких замечаний. Видели только членов комиссий в национальных костюмах и поздравление 18-летнего избирателя. На участках была музыка. Заметили намерение членов комиссий помогать. Когда встречались с партиями и председателем ЦИК, мы были проинформированы о том, как должны походить выборы. Конечно, бюллетеней было немало, но было достаточно предварительной информации. Соответственно, у людей была возможность заранее ознакомиться с тем с каким процессом они столкнутся. Не думаю, что были большие сложности, связанные с количеством бюллетеней". Сади Джафаров

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись в Казахстане 19 марта. Проголосовали 6 521 860 казахстанцев. По предварительным данным ЦИК, на 22:00 по времени Астаны явка избирателей составила 54,19%.

По предварительным данным опросов exit-pol, в Мажилис прошли шесть партий: