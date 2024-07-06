Главы государств – членов Организации тюркских государств подписали важный документ

6 июля 2024 года в завершение встречи в Азербайджане подписано Решение глав государств об усилении Секретариата Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

В ноябре 2023 года Токаев предложил продолжить оптимизацию работы ОТГ. Для этого странам-членам нужно "скорее решить вопрос о назначении постоянных представителей" при организации, а также можно увеличить численность сотрудников секретариата ОТГ в Стамбуле.

В этом направлении казахстанский лидер предложил открыть в тюркских странах филиалы лучших университетов мира, проводить совместные научные мероприятия и обмениваться опытом, а также возобновить открытие языковых отделений.

Сегодня, 6 июля 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. Перед саммитом его лично встретил президент Азербайджана Ильхан Алиев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема саммита "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности" отвечает общим интересам всех стран. По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе.