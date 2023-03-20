Международный наблюдатель: Люди голосовали добровольно, без давления

Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Казахстане Монтасир Абузеид отметил хорошую организацию выборов депутатов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Казахстане, Дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, его превосходительство доктор Монтасир Абузеид высказался о выборах депутатов.

"Для меня была большая честь быть международным наблюдателем на выборах. Мы с утра посетили очень много участков и выявили хорошую организацию на высшем уровне. Не заметили никаких нарушений. Люди голосовали добровольно, без никакого давления". Монтасир Абузеид

По его словам, они не получили никаких жалоб от наблюдателей.

"В пятый раз принимаю участие на выборах в Казахстане, был международным наблюдателем на президентских, парламентских выборах и на референдуме. Поздравляю с успешными экономическими и политическими реформами, которые проводятся в стране. Желаю Казахстану мира, стабильности, безопасности и процветания". Монтасир Абузеид

19 марта в Казахстане прошли выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. По предварительным данным ЦИК, в этот день проголосовали 54,19%, или 6 521 860 избирателей.