"Это неправда": в посольстве Палестины в РК ответили на обвинения ХАМАС в жестокости к женщинам и детям

С 7 октября началась эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС. Чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в Казахстане Монтасер Абу Зейд ответил на вопросы Zakon.kz о текущей войне и причинах нападения на Израиль.

– Как и почему было принято решение о нападении на Израиль 7 октября?

– Это результат израильской оккупации с 1948 года, истребления и издевательств над палестинским народом на протяжении 75 лет. Палестинский народ имеет право защищаться так же, как и советский народ во время Великой Отечественной войны защищал свою Родину. Израиль отказывается выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН. С 1948 года по настоящее время была принята 101 резолюция Совета Безопасности ООН и 805 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН касательно арабо-израильского конфликта. Израиль не выполнил ни одной из этих резолюций.

– Ранее Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа: отключены продовольствие, вода и электричество. Насколько это жесткая мера? Как она отразилась на населении?

– Полная блокада сектора Газа – это преступление против человечности, грубое нарушение норм международного права и прав человека. Израиль отключил воду, электричество, перекрыл подачу продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Они наказывают 2,2 млн мирных жителей, проживающих в секторе Газа, среди них есть дети, женщины и иностранные граждане. Израильтяне наносят ракетные удары по больницам, школам, международным организациям, таким как БАПОР (UNARWA) ООН (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Израильтяне используют фосфорные боеприпасы, которые уничтожают кислород на большом радиусе. Они бомбят мечети и церкви, в которых прячутся мирные жители.

– Есть ли в планах открытие гуманитарных коридоров? Если да, как они будут организованы?

– На сегодняшний день израильская сторона предупредила Египет, что любую гуманитарную помощь, проходящую через израильско-египетскую границу, они будут бомбить. Также закрыта иордано-израильская граница. Очень сложно отправить гуманитарную помощь. Израиль категорически отказывается пропускать гуманитарную помощь в Палестину.

– Планируется ли ведение переговоров между ХАМАС и Израилем?

– Есть конкретные предложения Лиги Арабских Государств (ЛАГ) для того, чтобы Израиль прекратил агрессию против палестинского народа. Переговоры должны проводиться на уровне руководства Государства Палестина и Израиля. Однако до сих пор Израиль отказывается от любых предложений. Египет попросил дать шесть часов для передачи гуманитарной помощи, но Израиль отказывается от любых переговоров.

– Справедливы ли обвинения в жестокости ХАМАС по отношению к пленным, мирным жителям, женщинам и детям?

– Это неправда. ХАМАС отпускает женщин и детей. На сегодняшний день, согласно отчетам Министерства здравоохранения Государства Палестина, с палестинской стороны 1580 погибших, среди них 60% женщин и детей, 7500 раненых. Среди погибших есть представители СМИ и работники скорой помощи.

– Много ли конфликт генерирует фейковых новостей? Как с ними борются?

– Мы делаем любые заявления на основании официальных документов. Например, резолюции СБ ООН и ГА ООН, Мирное соглашение "Осло" от 13 сентября 1993 года. Мы транслируем прямые эфиры, без фейков.

– Как Вы относитесь к тому, что в мире ХАМАС признают террористической организацией?

– Это несправедливо. Я процитирую слова президента Государства Палестина Махмуда Аббаса: "Палестинский народ имеет право на защиту от оккупации, которая длится 75 лет, имеет право на самоопределение и построение своего независимого государства". Согласно резолюциям ООН №242 и №338, Израиль должен покинуть оккупированные палестинские территории, территории Сирии и Ливана, немедленно и безусловно, резолюции также гарантируют создание Государства Палестина на границах от 4 июня 1967 года со столицей Восточный Иерусалим.

– Насколько, по Вашему мнению, затянется конфликт? Чего в итоге хочет добиться ХАМАС?

– Конфликт прекратится сразу, когда Израиль выполнит все резолюции ООН касательно палестино-израильского конфликта. Конец израильской оккупации – это конец конфликта.

– Правда ли, что граждане Казахстана направляют помощь палестинцам? Как вообще казахстанцы реагируют на происходящее?

– Физически невозможно отправить гуманитарную помощь в Палестину: Израиль бомбит любой грузовик с гуманитарной помощью. Мы высоко ценим позицию казахстанского народа во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым в поддержку решения "двух государств" и всех резолюций ООН касательно палестино-израильского конфликта.

– Нуждается ли Палестина в помощи других государств? Если да, то в какой?

– Да. Ответственность международного сообщества – призвать Израиль прекратить осаду сектора Газа и угнетение палестинского народа.

– Есть ли граждане Казахстана в Палестине? Сколько их там? Обращались ли они в посольство с намерением вернуться на Родину? Были ли те, кто, напротив, не захотел выезжать из Палестины в Казахстан?

– Мы на связи с Министерством иностранных дел Республики Казахстан и готовы оказать любую помощь для того, чтобы вывезти граждан Казахстана, проживавших на территории Палестины. Но нет возможности определить точное месторасположение граждан Казахстана в секторе Газа, так как нет связи, как мы указывали выше.

– Рассматривается ли вариант временного размещения граждан Палестины в Казахстане в случае эвакуации? Если да, как этот вопрос будет решаться?

– Палестинский народ никогда не покинет свою Родину. Палестинский народ отважно борется за свои права на самоопределение и построение своего независимого государства.

– Как Вы оцениваете освещение конфликта в мировых и казахстанских СМИ?

– К сожалению, не все СМИ освещают конфликт объективно.