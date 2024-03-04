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Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца

Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:14 Фото: unsplash
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сегодня, 4 марта 2024 года, назвало дату начала священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Дата начала Рамазана в этом году утверждена Отделом шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана после консультаций с Советом ученых стран Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и другими учеными, ответственными за область фетв.

"В соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. А ночь с 5 на 6 апреля – священная ночь Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДУМК.

В заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены 2 кг муки по стране.

Также ДУМК опубликовало расписание постов по Астане, Алматы и Шымкенту.

Астана

Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:14

Фото: muftyat.kz

Алматы

Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:14

Фото: muftyat.kz

Шымкент

Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:14

Фото: muftyat.kz

"Вы также можете скачать расписание постов и молитв нужного вам региона, города, района и села (всего 6000 населенных пунктов) в формате pdf высокого качества с сайта muftyat.kz по ссылке https://www.muftyat.kz/kk/page/ramadan", – добавили в пресс-службе ДУМК.

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В 2023 году священный месяц Рамазан начался 23 марта, а размер фитр-садака был установлен в размере 535 тенге.

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