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Рамадан-2023: определен размер фитр-садака в Казахстане

Рамадан-2023: определен размер фитр-садака в Казахстане Фото: unsplash
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что в 2023 году размер фитр-садака установлен в сумме 535 тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом Верховный муфтий рассказал на заседании президиума ДУМК 14 марта 2023 года.

"В этом году размер фитр-садака установлен в сумме 535 тенге. Сумма фитр-садака рассчитывалась по средней цене 2 кг муки по стране. А цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК".Наурызбай кажы Таганулы

По его словам, раздать фитр-садака можно ценой фиников и изюма.

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В Казахстане определены даты священного месяца Рамадан на 2023 год

Ранее сообщалось, что стала известна дата начала священного месяца Рамадан. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта, а ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь предопределения (Кадр), 21 апреля – праздник Ораза Айт.

В 2022 году сумма фитр-садака была установлена ​​в размере 500 тенге.

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