Рамадан-2023: определен размер фитр-садака в Казахстане
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Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы заявил, что в 2023 году размер фитр-садака установлен в сумме 535 тенге, сообщает Zakon.kz.
Об этом Верховный муфтий рассказал на заседании президиума ДУМК 14 марта 2023 года.
"В этом году размер фитр-садака установлен в сумме 535 тенге. Сумма фитр-садака рассчитывалась по средней цене 2 кг муки по стране. А цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК".Наурызбай кажы Таганулы
По его словам, раздать фитр-садака можно ценой фиников и изюма.
Ранее сообщалось, что стала известна дата начала священного месяца Рамадан. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта, а ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь предопределения (Кадр), 21 апреля – праздник Ораза Айт.
В 2022 году сумма фитр-садака была установлена в размере 500 тенге.
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