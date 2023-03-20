В МВД рассказали, что у 70% угнанных машин в Казахстане отсутствовала сигнализация
Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек отметила, что автотранспорт относится к наиболее дорогостоящему имуществу граждан, поэтому противодействие угонам и кражам автомобилей является одной из приоритетных задач деятельности МВД.
Между тем она рассказала об основных причинах и условиях, способствующих кражам и угонам автомобилей.
"Среди них можно выделить отсутствие охранных сигнализаций. В 70% случаев угонов сигнализация отсутствовала. Также оставление автотранспорта на длительное время без присмотра, покупка "криминальных" и имеющих ограничения автомашин у "продавцов" стран СНГ. Шугыла Турлыбек
Также она добавила, что усилия полиции направлены на оперативное раскрытие таких преступлений и розыск похищенного автотранспорта.
"С учетом специфики преступлений оперативными сотрудниками выявляются возможные места хранения, "отстоя", сбыта и разукомплектования похищенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году за совершение краж и угонов автотранспорта задержано более тысячи лиц, в том числе 40 преступных групп. С начала года привлечены к ответственности 140 человек и две преступные группы, занимающиеся кражами автотранспорта". Шугыла Турлыбек
В качестве примера официальный представитель ведомства привела задержание трех участников преступной группы в Алматы 25 февраля. У них было изъято электронное устройство для отключения охранной системы автомобиля путем подсоединения к бортовому компьютеру через фару автомашины.
Для сохранности машин их владельцам в МВД рекомендуют придерживаться простых норм безопасности:
- не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;
- при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой стоянкой;
- принять меры к тому, чтобы преступник не смог быстро завладеть вашей автомашиной: оборудовать ее электронными и механическими противоугонными устройствами и GPS-маяками;
- не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;
- при покупке автомобиля с регистрацией другого государства проверить авто на чистоту через услуги, предоставляемые различными интернет-сайтами.
За прошлый год в региональном разрезе больше всего автокраж регистрировали в Алматы, а также в Костанайской и Карагандинской областях.