В МВД рассказали, что у 70% угнанных машин в Казахстане отсутствовала сигнализация

На брифинге в Министерстве внутренних дел назвали причины и условия, способствующие кражам и угонам автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек отметила, что автотранспорт относится к наиболее дорогостоящему имуществу граждан, поэтому противодействие угонам и кражам автомобилей является одной из приоритетных задач деятельности МВД.

Между тем она рассказала об основных причинах и условиях, способствующих кражам и угонам автомобилей.

"Среди них можно выделить отсутствие охранных сигнализаций. В 70% случаев угонов сигнализация отсутствовала. Также оставление автотранспорта на длительное время без присмотра, покупка "криминальных" и имеющих ограничения автомашин у "продавцов" стран СНГ. Шугыла Турлыбек

Также она добавила, что усилия полиции направлены на оперативное раскрытие таких преступлений и розыск похищенного автотранспорта.

"С учетом специфики преступлений оперативными сотрудниками выявляются возможные места хранения, "отстоя", сбыта и разукомплектования похищенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году за совершение краж и угонов автотранспорта задержано более тысячи лиц, в том числе 40 преступных групп. С начала года привлечены к ответственности 140 человек и две преступные группы, занимающиеся кражами автотранспорта". Шугыла Турлыбек

В качестве примера официальный представитель ведомства привела задержание трех участников преступной группы в Алматы 25 февраля. У них было изъято электронное устройство для отключения охранной системы автомобиля путем подсоединения к бортовому компьютеру через фару автомашины.

Для сохранности машин их владельцам в МВД рекомендуют придерживаться простых норм безопасности:

не оставлять автомашину с открытыми дверями и ключами в замке зажигания;

при парковке автомобиля на ночь пользоваться гаражом или охраняемой стоянкой;

принять меры к тому, чтобы преступник не смог быстро завладеть вашей автомашиной: оборудовать ее электронными и механическими противоугонными устройствами и GPS-маяками;

не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля;

при покупке автомобиля с регистрацией другого государства проверить авто на чистоту через услуги, предоставляемые различными интернет-сайтами.

За прошлый год в региональном разрезе больше всего автокраж регистрировали в Алматы, а также в Костанайской и Карагандинской областях.