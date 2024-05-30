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Почему подростки в Казахстане идут на преступления, объяснили в МВД

Почему казахстанские подростки идут на преступления, объяснили в МВД, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 16:20 Фото: freepik
В Министерстве внутренних дел назвали причины, по которым подростки в Казахстане решаются на преступления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров на брифинге в СЦК 30 мая рассказал, что сейчас за каждой школой в Казахстане закреплены сотрудники полиции. Еженедельно они посещают школы, проводят разъяснительную работу, лекции, классные часы о недопустимости совершения различных правонарушений, вреде наркотиков, алкоголя и буллинга. Благодаря этому количество преступлений среди несовершеннолетних значительно снижается.

"При этом анализ причин этих преступлений свидетельствует о том, что в основном они совершаются в результате ненадлежащего контроля и внимания со стороны родителей. Ежегодно по стране в ночное время в органы полиции доставляется более 100 тыс. несовершеннолетних, которые находились без сопровождения родителей. Только за четыре месяца этого года к административной ответственности были привлечены 39 тыс. родителей за то, что их дети находились на улице без сопровождения", – отметил Ренат Зулхаиров.

По его словам, еще одна причина – беспрепятственный доступ в интернет, где наиболее популярный контент – это насилие, грубость и пранки.

"МВД проводит мониторинг интернет-пространства в целях выявления противоправного контента. Это экстремистские сайты, порносайты, по рекламе наркотиков. Только в этом году было выявлено более 6 тыс. таких интернет-ресурсов, информация о которых направлена в уполномоченные органы для блокировки", – добавил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.

С начала 2024 года в казахстанском интернет-пространстве выявили 2137 нарушений, связанных с распространением информации, наносящей вред развитию детей. В связи с этим в адрес администрации некоторых интернет-ресурсов и социальных сетей было направлено 65 уведомлений с требованием устранения выявленных нарушений.

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