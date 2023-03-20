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Международный эксперт: Алматинцы с ответственностью подошли к выборам

Международный эксперт: Алматинцы с ответственностью подошли к выборам Фото: пресс-служба акимата Алматы
Международные наблюдатели продолжают мониторить электоральный процесс. Об этом на площадке пресс-центра по освещению выборов рассказали российские эксперты.

Электоральную активность алматинцев отметил депутат Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Комитета Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления Российской Федераций Михаил Зубарев.

"Институт наблюдения - это важнейший институт, который оказывает легитимность выборного процесса. Наша группа объехала 18 участков в разных районах города Алматы, это Алатауский, Медеуский и Ауэзовский районы. Мы отмечаем высокую степень подготовки и проведения голосования жителей на этих участках. Отрадно заметить, что интерес к выборам проявляют и национальные наблюдатели. Больше десяти наблюдателей национальных находятся на каждом индивидуальном участке", - заявил спикер.

По сведению иностранных экспертов, нарушений, которые могли бы препятствовать ходу голосования граждан в избирательных участках не выявлено.

Подытоживая, спикер, пользуясь случаем поздравил жителей страны с наступающим праздником Наурыз.

Напомним, что в Алматы работали 602 избирательных пункта. Более 1,2 млн избирателям были вручены приглашения с указанием времени, места голосования и адресов избирательных участков.

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