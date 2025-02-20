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Финансы

Цена на золото побила новый исторический рекорд

Золотые слитки, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 02:41 Фото: pixabay
Вечером 20 февраля цена на золото заметно поднялась. Во время торгов показатель впервые превысил отметку в 2 970 долларов за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

Так цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17.11 доллара по отношению к предыдущему закрытию (0.58%) – до 2 953.21 доллара за тройскую унцию, максимальное значение в ходе торгов составляло 2 973.4 доллара.

Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1.11% – до 33.41 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) в то же время снижался на 0.52%, до 106.63 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Поддержку рынку золота оказывают те же факторы, что и в прошлом году: неопределенность относительно влияния политики президента США Дональда Трампа на мировую экономику и международные отношения. Рост цен на золото в 2025 году может продолжиться.

Ранее стало известно, что курс доллара снова опустился ниже 500 тенге на торгах 20 февраля.

Аксинья Титова
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