Ученые доказали связь дневного сна и риска развития деменции

Ученые из Калифорнийского университета в течение 14 лет наблюдали за 1,4 тысячи добровольцами. По результатам исследования оказалось, что время и частота дневного сна положительно коррелируют с возрастом, сообщает Zakon.kz.

У 75,7% участников эксперимента, не имевших нарушений в работе мозга, с возрастом увеличивалась продолжительность сна в среднем на 11 минут каждый год. При этом риск развития Альцгеймера становился более высоким.

Спустя шесть лет после начала наблюдений у 24% добровольцев развивалась деменция. Основным фактором этого заболевания стал долгий и частный дневной сон. Позволяющие себе спать днем более одного часа подвержены на 40% более высокому риску развития Альцгеймера, в отличие от спящих менее часа.

Сколько можно вздремнуть днем

Умеренный дневной сон помогает "отодвинуть" угасание разума. Ученые из Китая установили, что человеку нужен сон днем, который не превышает 20 минут.

6-минутный сон поможет улучшить память. Всего за несколько минут мозг может преобразовать кратковременную память в долговременную.

сон поможет улучшить память. Всего за несколько минут мозг может преобразовать кратковременную память в долговременную. 10-15 минутный сон поможет немного повысить эффективность работы.

сон поможет немного повысить эффективность работы. 20-30 минутный сон может повысить производительность труда на 34%, повысить общую чувствительность ума на 54% и защитит сердце.

сон может повысить производительность труда на 34%, повысить общую чувствительность ума на 54% и защитит сердце. Если дневной сон длится более 40 минут, мозг может впасть в глубокий сон. После этого вы почувствуете усталость и сонливость.

Лучше всего, чтобы дневной сон не превышал 60 минут. При этом ученые не рекомендуют ложиться спать сразу после еды. Также не стоит спать долго на животе, так как это может привести к гипоксии мозга, пишет Sina.

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