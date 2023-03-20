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Токаев поговорил с президентом Израиля по телефону

Токаев, Израиль Фото: akorda.kz
По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом государства Израиль Ицхаком Герцогом, сообщает Zakon.kz.

Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан.

В свою очередь глава нашего государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.

Президенты обсудили перспективы укрепления казахско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.

20 марта Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс.

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