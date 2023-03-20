Висела на балконе и просила о помощи: женщина разбилась насмерть в Семее

Досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства" начато по факту смерти женщины в Семее. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали 20 марта 2023 года в Департаменте полиции Абайской области.

Как уточнили в ведомстве, женщина упала с пятого этажа в районе 343-го квартала в Семее.

"Затонским отделом полиции начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК. В настоящее время назначены ряд судебных экспертиз". Пресс-служба ДП Абайской области

Иная информация, как отметили в областной полиции, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

По данным obvk.kz, вызов о женщине, висящей на балконе пятого этажа дома №4, поступил на пульт "102" 19 марта около 22:00. Неравнодушный прохожий сообщил, что женщина висит на балконе и просит о помощи.

"Сотрудники полиции и скорой помощи незамедлительно выехали на место происшествия... Несмотря на оперативное прибытие всех служб, ввиду невозможности попасть в подъезд, спасти женщину не удалось. В 22:10 она сорвалась с балкона и получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Как стало известно корреспонденту ОВ на месте событий, попасть в подъезд не получилось потому, что никто из жильцов не открыл дверь ни прохожим, ни сотрудникам полиции.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Уральске насмерть разбилась девушка, которая упала с девятого этажа. По данному факту полиция ведет досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК ("Доведение до самоубийства").