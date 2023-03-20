Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Висела на балконе и просила о помощи: женщина разбилась насмерть в Семее

Висела на балконе и просила о помощи: женщина разбилась насмерть в Семее Фото: unsplash
Досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства" начато по факту смерти женщины в Семее. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали 20 марта 2023 года в Департаменте полиции Абайской области.

Как уточнили в ведомстве, женщина упала с пятого этажа в районе 343-го квартала в Семее.

"Затонским отделом полиции начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 ("Доведение до самоубийства") УК РК. В настоящее время назначены ряд судебных экспертиз".Пресс-служба ДП Абайской области

Иная информация, как отметили в областной полиции, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

По данным obvk.kz, вызов о женщине, висящей на балконе пятого этажа дома №4, поступил на пульт "102" 19 марта около 22:00. Неравнодушный прохожий сообщил, что женщина висит на балконе и просит о помощи.

"Сотрудники полиции и скорой помощи незамедлительно выехали на место происшествия... Несмотря на оперативное прибытие всех служб, ввиду невозможности попасть в подъезд, спасти женщину не удалось. В 22:10 она сорвалась с балкона и получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Как стало известно корреспонденту ОВ на месте событий, попасть в подъезд не получилось потому, что никто из жильцов не открыл дверь ни прохожим, ни сотрудникам полиции.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Уральске насмерть разбилась девушка, которая упала с девятого этажа. По данному факту полиция ведет досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК ("Доведение до самоубийства").

Читайте также

Девушка разбилась насмерть в Уральске, упав с девятого этажа

Подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних покончил с собой в Мангистау

Динара Халдарова
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
обида, гороскоп
Топ-5 самых обидчивых знаков зодиака
погода, шторма
Метель, туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в 10 областях
МакSим извинилась перед зрителями
Певица МакSим извинилась перед зрителями
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления