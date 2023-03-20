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Девушка разбилась насмерть в Уральске, упав с девятого этажа

Девушка разбилась насмерть в Уральске, упав с девятого этажа Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Уральске 17 марта 2023 года девушка упала с девятого этажа и разбилась насмерть. Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, по данному факту ведется досудебное расследование.

По данным портала "Мой город", с девятого этажа упала девушка 2001 г. р.

"По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК ("Доведение до самоубийства"). В порядке ст. 201 УПК РК, данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП ЗКО 20 марта.

Как уточнили в областном управлении здравоохранения, вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:17.

"Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда медиков", - добавили медики.

16 января 2023 года стало известно, что в Актау на мужчину из окна многоэтажки упал диван. По словам очевидцев, это не первый случай. Факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по ст. 114 УК РК ("Неосторожное причинение вреда здоровью"). Позднее стало известно, что столичные специалисты Национального центра нейрохирургии провели сложную операцию жителю Актау, на которого упал диван, - ему заменили позвоночник.

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