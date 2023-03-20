Токаев подписал закон об увольнении политических служащих в связи с утратой доверия
Так, в законодательстве появится новое понятие "контрактные служащие", которых будут привлекать на один год для реализации национальных и иных проектов.
Поправки также предусматривают введение ротационной выплаты, которая вводится с целью обмена опытом между регионами, всестороннего совершенствования опыта служащего, выявления коррупции.
В соответствии с действующим законодательством служащему, ротируемому в иной регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако из-за нехватки служебных квартир люди вынуждены снимать квартиры на собственные средства. Это приводит к тому, что многие работники отказываются от ротации. Внедрение ротационного платежа как раз направлено на решение этого вопроса.
Кроме того, будет введено еще одно важное новшество - политических служащих могут увольнять в связи с утратой доверия.
Это новшество вводится по поручению Администрации президента и предусматривает освобождение от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия.
Решение о таком освобождении принимается только главой государства.