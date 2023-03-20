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Сколько домов подтопило с начала паводков в Казахстане

Казахстан паводки МЧС Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Начальник Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин на пресс-конференции в СЦК рассказал, сколько домов подтоплено талыми и дождевыми водами с начала паводкового периода, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сохраняется высокий риск паводка в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской областях.

"С начала наступления паводкового периода подтоплено талыми и дождевыми водами 162 жилых дома, 3 здания (спорткомплекс, кафе и СТО) и 20 дачных домов в Туркестанской (1-Арыс), Павлодарской (1-Баянаул), области Абай (1-Аягоз, 2-Семей), Западно-Казахстанской (73 дома, 20 дач) и Актюбинской (79 домов и 3 здания в село Кобда, 5-Уил) областях. Всего эвакуировано 957 человек, отогнано в безопасные места свыше 5,5 тысяч голов сельско-хозяйственных животных".Кахарман Оразалин

Подтопленными, по словам Кахармана Оразалина, остаются 13 жилых домов в Актюбинской области. Продолжаются переливы на 8 участках автодорог местного значения в Актюбинской и Костанайской областях. В пунктах временной эвакуации и у родственников размещены 311 человек (Актюбинская область), вернулись по месту жительства 646 человек. В Уральске и пяти районах Западно-Казахстанской и в Кобдинском районе Актюбинской области объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.

"В период с 14 по 20 марта в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях откачено более 850 тысячи кубических метров воды, уложено 62 680 мешков с инертными материалами, перерыто траншей для отвода воды на 13 участках, проведены берегоукрепительные работы протяженностью 3,6 км. В Западно-Казахстанской области пики половодья на реках области прошли, за исключением реки Урал, водность которой зависит от гидрологической обстановки в верховьях реки Урал в России".Кахарман Оразалин

Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы свыше 3,5 тысячи человек, 500 единиц техники, 300 водооткачивающих и плавательных средств. С участием заинтересованных служб и организации функционируют республиканский и областные оперативные штабы. На телефон "Горячая линия" поступило свыше 350 звонков информационного характера.

"Причинами подтоплений явились отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, арычно-дренажной системы внутри пострадавших поселков, а также зарастание и заиление русел рек и строительство домов в водоохранных полосах".Кахарман Оразалин

В целом для оперативного реагирования, как он отметил, на возможные осложнения паводковой обстановки сформирована группировка сил и средств в количестве свыше 35 тыс. человек, порядка 11 тыс. единиц техники, почти 700 плавательных средств и свыше 3 тыс. водооткачивающих средств.

В ближайшие три дня, с 20 по 23 марта, в Костанайской и Улытауской областях ожидается потепление, которое вызовет обильное таяние снега и поднятие уровня рек, сообщают специалисты РГП "Казгидромет".

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