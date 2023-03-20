Угрозу паводков в двух регионах прогнозируют синоптики

Потепление может вызвать подтопления населенных пунктов и дорог в Костанайской и Улытауской областях, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие три дня, с 20 по 23 марта, в Костанайской и Улытауской областях ожидается потепление, которое вызовет обильное таяние снега и поднятие уровня рек, сообщают специалисты Казгидромет.

Опасная паводковая ситуация прогнозируется в Наурзумском, Жангельдинском, Амангельдинском районах и в Аркалыке Костанайской области.

"В связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами. Здесь ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы". Пресс-служба Казгидромет

В Улытауской области под угрозой подтопления север Улытауского и Жанааркинский районы.

"В области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления". Пресс-служба Казгидромет

В случае подтоплений населенных пунктов в Костанайской области подготовлены 208 тонн ГСМ, 11 тыс. тонн инертных материалов и более 50 тыс. штук мешкотары. Об этом рассказали в ДЧС области.

Паводки в Актюбинской области остаются на контроле акимата региона. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Западно-Казахстанской области продолжается борьба с паводками. Под угрозой подтопления остаются несколько районов области.

