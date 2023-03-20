Глава Миссии СНГ: немногочисленные нарушения не повлияют на результаты выборов

Представители Миссии международных наблюдателей от стран СНГ озвучили свой отчет о наблюдении за выборами в Мажилис и маслихаты всех уровней в Казахстане, передает Zakon.kz.

Как сообщил глава Миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель Генерального секретарь СНГ Леонид Анфимов, члены миссии посетили 832 избирательных участка и отметили организованность и прозрачность процесса голосования.



"Национальным и международным наблюдателям созданы необходимые условия для наблюдения. Избирательные участки оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством. В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные замечания, которые, по мнению Миссии, не могли оказать влияния на результаты выборов". Леонид Анфимов

По запросу штаба миссии ЦИК, Генеральная прокуратура, МВД и Верховный суд Казахстана предоставили данные о жалобах и заявлениях, поступивших в ходе избирательной кампании, а также данные о нарушениях. Как уточнил глава миссии, в ЦИК поступило 444 обращения, касающихся текущей избирательной кампании. Более 90% из них составляли запросы по разъяснению действующего законодательства. Остальные касались вопросов регистрации кандидатов в депутаты, предвыборной агитации, составления списков избирателей, аккредитации для наблюдения за выборами.

Верховный Суд Республики Казахстан сообщил, что большинство из рассмотренных по существу судами исковых заявлений были связаны с достоверностью сведений в декларациях об активах и обязательствах, поданных кандидатами в депутаты при регистрации.

Зафиксированные Генеральной прокуратурой факты совершения административных правонарушений связаны:

с проведением предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидатов и партийных списков;

нарушением условий проведения опросов общественного мнения;

повреждением агитационных материалов кандидатов.

"Миссия отмечает, что при подготовке и проведении выборов в Мажилис были созданы условия для защиты избирательных прав и свобод граждан, кандидатов в депутаты, других участников избирательного процесса, обеспечивалось оперативное рассмотрение жалоб и заявлений, своевременное реагирование на нарушения избирательного законодательства". Леонид Анфимов

Представители Миссии наблюдали за процедурой голосования и подведением итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях, области Жетису, в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также на 16 зарубежных избирательных участках в Астрахани, Ашхабаде, Баку, Бишкеке, Бресте, Брюсселе, Ереване, Казани, Минске, Москве, Омске, Париже, Пекине, Риме, Санкт-Петербурге, Сеуле, Ташкенте.

"Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан прошли на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством. Организаторы выборов обеспечили условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление." Леонид Анфимов

Как сообщил Леонид Анфимов, окончательные выводы по результатам работы Миссии будут размещены на сайте Исполнительного комитета СНГ.

Во всех регионах Казахстана 19 марта завершились выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По предварительным данным ЦИК, по состоянию на 22:10 времени столицы явка по областям и городам республиканского значения составила 54,19%, 6 521 860 человек.