Токаев утвердил Информационную доктрину Казахстана

20 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, президент постановил:

Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок разработать и утвердить План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания.