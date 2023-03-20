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Токаев утвердил Информационную доктрину Казахстана

Токаев утвердил Информационную доктрину Казахстана Фото: akorda.kz
20 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Акорды, президент постановил:

  1. Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан.
  2. Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок разработать и утвердить План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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