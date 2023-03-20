Об улучшении ситуации на казахстанско-китайской границе заявили в правительстве

Планы по дальнейшему повышению эффективности пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе обсудили в правительстве 20 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале правительства, в результате принятых мер за последнюю неделю была значительно увеличена пропускная способность пункта "Нур Жолы".



В частности, за 19 марта: из КНР в РК въехало более 680 грузовых транспортных средств (13 марта было порядка 150 ед.);

из РК в КНР – около 140 машин.

"Фактическая очередь на границе снизилась с 300 ед. в первые дни до порядка 70 транспортных средств по состоянию на 20 марта. С казахстанской стороны в ней преимущественно стоят перевозчики, ожидающие получения китайских виз", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить данный процесс при активном содействии Министерства иностранных дел, а также принять меры по упрощению допуска казахстанских компаний к международным перевозкам.





Глава правительства поручил пересмотреть подходы и оптимизировать порядок формирования электронной очереди на проезд через пограничные пункты пропуска.

"К этой работе следует привлечь НПП "Атамекен", чтобы в результате процесс стал более прозрачным и эффективным". Алихан Смаилов

Во вторник, 14 марта 2023 года, в правительстве Казахстана обсудили меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем. Сообщалось, что сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы".

В связи с этим премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.

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16 марта сообщалось, что Комитетом госдоходов Минфина РК совместно с НПП РК "Атамекен" и другими госорганами в рамках поручения премьер-министра приняты меры по увеличению пропускной способности пункта пропуска "Нұр Жолы", в результате чего пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос на 40%.