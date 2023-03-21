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Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Стала почетным доктором Университета Хельсинки Фото: Instagram/gretathunberg
Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала почетным доктором факультета теологии Университета Хельсинки, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении на сайте учебного заведения.

Профессор Мартти Ниссинен отметил, что факультет тем самым стремился расширить взгляд на права человека и состояние Земли, пишет Helsingin Sanomat.

"Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она", — отметил Мартти Ниссинен.

В этом году почетными докторами университета стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира.

Университет Хельсинки – это международное сообщество, объединяющее более 40 тысяч студентов и сотрудников. Он был основан в 1640 году.

В конце января шведская экоактивистка была в четвертый раз номинирована на Нобелевскую премию мира. Ее кандидатуру выдвинул член парламента Норвегии от Партии "зеленых" Рауанд Исмаил.

Ранее Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к "свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных".

В январе Грету Тунберг задержали немецкие полицейские во время акции протеста против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат.

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