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Еврейские школьники не будут знать об активистке Грете Тунберг

Еврейские школьники не будут знать об активистке Грете Тунберг Фото: Instagram/gretathunberg
Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы в Израиле, сообщает Zakon.kz

По информации портал Ynet  министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов.

"Позиция активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся", — передает порталю

Ранее Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она призывала к немедленному прекращению огня. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей. Пост Тунберг сопровождался фотографией, где она с соратницами держат плакаты с лозунгами "Свободу Палестине" и "Поддерживаем Газу".

Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал Тунберг за поддержку Палестины в социальных сетях.

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Елена Вебер
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