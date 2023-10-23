Еврейские школьники не будут знать об активистке Грете Тунберг
По информации портал Ynet министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов.
"Позиция активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся", — передает порталю
Ранее Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она призывала к немедленному прекращению огня. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей. Пост Тунберг сопровождался фотографией, где она с соратницами держат плакаты с лозунгами "Свободу Палестине" и "Поддерживаем Газу".
Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал Тунберг за поддержку Палестины в социальных сетях.