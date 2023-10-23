Еврейские школьники не будут знать об активистке Грете Тунберг

Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы в Израиле, сообщает Zakon.kz

По информации портал Ynet министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов.

"Позиция активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся", — передает порталю

Ранее Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она призывала к немедленному прекращению огня. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей. Пост Тунберг сопровождался фотографией, где она с соратницами держат плакаты с лозунгами "Свободу Палестине" и "Поддерживаем Газу".

Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал Тунберг за поддержку Палестины в социальных сетях.