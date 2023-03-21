В Северном полушарии Земли официально наступила астрономическая весна

Астрономы из Московского планетария сообщают, что 21 марта в 00:24 мск наступило весеннее равноденствие. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное, передает Zakon.kz

Таким образом в Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна, а в Южное пришла осень. Отметим, что Казахстан по отношению к экватору находится в северном полушарии. А еще он одинаково удален как от Тихого и Атлантического, так и от Северного Ледовитого океанов.

Астрономы также сообщили что сегодня длина дня равна длине ночи на всей планете.

"В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие" - говорится в сообщении специалистов Московского планетария.

Продолжительность светового дня в течение апреля увеличится на 2 часа 10 минут. К концу месяца доля светлого времени в сутках достигнет 15 часов 17 минут.



