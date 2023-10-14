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Астрономы: Кольцеобразное солнечное затмение сегодня увидят не все

Астрономы: Кольцеобразное солнечное затмение сегодня увидят не все Фото: pixabay
Казахстанцы, как и россияне, к сожалению не увидят "огненное кольцо", так как оно будет видно в другом полушарии. Об этом сообщили астрономы Московского планетария, передает Zakon.kz

По данным специалистов, кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 14 октября 2023 года с 18:05 и до 23:55 по московскому времени.

Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России не видно.

Наибольшая фаза затмения (0,953) будет наблюдаться в 21:00 мск в Карибском море у побережья Коста-Рики. Высота Солнца достигнет 68 градусов над горизонтом, продолжительность кольцеобразной фазы – 5 минут 18 секунд.

В планетарии уточнили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с промежутком в две недели. Чтобы произошло это событие, Солнце, Земля и Луна должны выстроиться в одну линию. Когда посередине оказывается Земля, можно наблюдать лунное затмение, а если Луна, то солнечное.

Кольцеобразным называется затмение, при котором тень Луны закрывает Солнце не полностью, а лишь центральную его часть. При этом по краям тени заметно яркое кольцо неприкрытых участков звезды.

Ранее сообщалось,  что с 14 октября открывается  коридор затмений, период между солнечным и лунным затмениями. он продлится до 28 октября. В астрологии этот промежуток считается непростым, поэтому существует ряд секретов от астрологов.

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