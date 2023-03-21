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Врачи рассказали, как вовремя распознать признаки авитаминоза

Врачи рассказали, как вовремя распознать признаки авитаминоза Фото: pixabay
Симптомы нехватки разных витаминов после зимы описала российский врач Ольга Малиновская. Главными признаками она назвала слабость и потерю работоспособности, сообщает Zakon.kz

По словам Малиновской, которые приводит "Мослента", признаки нехватки витаминов часто становятся особенно явными ранней весной. Это во многом связано с тем, что те "витаминные запасы", которые были в нашем организме, полностью исчерпываются за зиму.

"Образ жизни и характер питания в холодное время меняется. Потребление свежих овощей и фруктов сокращается, предпочтение отдается термически обработанным или консервированным продуктам, витаминов в которых меньше. Кроме того, большинство людей зимой меньше бывают на улице и в принципе меньше двигаются. В таких условиях получать необходимые дозы витаминов становится гораздо сложнее", - отметила эксперт.

По ее словам, важно различать состояния гиповитаминоза и авитаминоза. В первом случае витамины поступают в организм в меньшем количестве, чем это необходимо, в случае авитаминоза их нехватка становится критической. Авитаминоз — куда более серьезная проблема, требующая скорейшего решения.

Узнать о своем витаминном статусе можно, сдав комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12). Результаты исследования должен интерпретировать специалист, который разберется, каких витаминов вам не хватает, а каких вы потребляете достаточно. Он поможет подобрать подходящий витаминный комплекс, определит дозировки и продолжительность приема, скорректирует питание и даст советы, касающиеся образа жизни. Эксперт предупредила, что самостоятельно "назначать" себе витамины не стоит - в некоторых случаях так можно спровоцировать передозировку.

Образ жизни и привычки тоже имеют значение для витаминного статуса. Стоит отказаться от курения, больше бывать на свежем воздухе, отрегулировать режим сна и бодрствования, а также учиться противостоять стрессу - показано, что те, кто ему подвержен, чаще сталкиваются с авитаминозом, отметила медик.

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