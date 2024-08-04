Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Опасные родинки: как вовремя распознать рак кожи

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 01:16 Фото: Zakon.kz
Российский врач-дерматолог Ольга Журавлева заявила, что родинки могут обладать признаками, указывающими на рак кожи, сообщает Zakon.kz.

В интервью порталу "Живем в Нижнем" врач подчеркнула, что нечеткие границы родинки и ее вид пятна могут быть признаками меланомы.

"Необходимо обращать внимание на цвет, форму и границы родинки. Тревожным симптомом является наличие пятна с нечеткими границами, а также если родинка кровоточит", — объяснила она.

Дерматолог отметила, что изменения становятся заметными уже на активной стадии развития болезни. Она также указала, что наибольший риск развития меланомы имеют люди со светлой кожей, светлыми глазами и рыжими волосами. Особое внимание к себе следует проявлять и тем, кто принимают диуретики и нестероидные препараты, так как они повышают чувствительность кожи к свету.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что привлекательные люди живут почти на 17% дольше. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

гороскоп
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Алматы, весна
Спасатели предупредили жителей и гостей Алматы о сильной жаре и рассказали о своих планах
Ученые выяснили, что привлекательные люди живут почти на 17% дольше
Ученые выяснили, что привлекательные люди живут почти на 17% дольше
Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Здоровье Рак
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Олимпийские игры
На Олимпиаде прошел самый неравнозначный поединок
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: