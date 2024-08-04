Опасные родинки: как вовремя распознать рак кожи

Российский врач-дерматолог Ольга Журавлева заявила, что родинки могут обладать признаками, указывающими на рак кожи, сообщает Zakon.kz.

В интервью порталу "Живем в Нижнем" врач подчеркнула, что нечеткие границы родинки и ее вид пятна могут быть признаками меланомы.

"Необходимо обращать внимание на цвет, форму и границы родинки. Тревожным симптомом является наличие пятна с нечеткими границами, а также если родинка кровоточит", — объяснила она.

Дерматолог отметила, что изменения становятся заметными уже на активной стадии развития болезни. Она также указала, что наибольший риск развития меланомы имеют люди со светлой кожей, светлыми глазами и рыжими волосами. Особое внимание к себе следует проявлять и тем, кто принимают диуретики и нестероидные препараты, так как они повышают чувствительность кожи к свету.

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