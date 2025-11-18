Астрологи рассказали, как пробудить финансовый поток

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть свои энергетические "врата", которые открывают путь к финансовому процветанию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, существуют вдохновляющие и простые ритуалы для каждого зодиака.

Овен

Ваш секрет - смелость. Напишите на листке бумаги финансовую цель: конкретную и краткую. Например: "Хочу заработать 1000 евро до конца месяца". Зажгите красную свечу и, глядя на огонь, произнесите вслух: "Я достоин(а) этой суммы. Она уже идет ко мне". После – сделайте физическое действие: пробежка, уборка, звонок. Энергия активирована – осталось ее направить.

Телец

Положите три монеты в керамическую чашу и добавьте туда немного корицы. Каждый день прикасайтесь к ним и произносите: "Я излучаю достаток. Все, что мне нужно – уже рядом". Поддержка земли и стабильности – ваша сила. Убирайтесь в кошельке, трогайте деньги, любите их.

Близнецы

На листке бумаги запишите 5 способов, как можно заработать. Выберите один и обведите. Положите этот лист под голубую свечу и читайте вслух: "Я выбираю это. Деньги приходят легко". Ваш разум острый, но порой разбросан. Этот ритуал помогает сфокусироваться и направить энергию.

Рак

Налейте воду в стеклянную чашу, опустите туда три монеты и скажите: "Я отпускаю страх. Я принимаю изобилие". Потом слейте воду на землю, а монеты оставьте в кошельке. Повторяйте вечером список благодарностей: за дом, еду, добрые слова. Рак притягивает благополучие, когда чувствует безопасность.

Лев

Запишите на золотой бумаге три своих сильных качества, которые уже приносят или могут принести деньги. Положите лист перед зеркалом и, глядя себе в глаза, скажите: "Я заслуживаю богатства. Мои таланты ценны". Зажгите оранжевую свечу, держите в руках красивый предмет (кольцо, кулон).

Дева

Возьмите пустой конверт, напишите на нем: "Новый доход". Вложите туда любую купюру и уберите в укромное место. Составьте список из трех целей и действий для их достижения. Отмечайте прогресс. Вам важно видеть шаги – это успокаивает и создает устойчивую почву для изобилия.

Весы

Сядьте у зеркала. Зажгите белую и зеленую свечи. На листке напишите: "Я принимаю богатство с благодарностью и умиротворением". Повторяйте это глядя себе в глаза, 7 дней подряд. Когда вы в гармонии с собой – деньги приходят без напряжения.

Скорпион

На черной бумаге напишите все, что мешает: "Я боюсь бедности", "Я не доверяю…" и т.п. Сожгите аккуратно в огне, произнеся: "Я отпускаю. Я впускаю изобилие". Пепел закопайте в землю или выбросьте. Вы сильны, когда свободны от контроля.

Стрелец

Возьмите карту и отметьте 3 места, где вы мечтаете побывать. Напишите рядом: "Деньги открывают мне мир". Повесьте на видное место. Каждое утро смотрите на карту и проговаривайте эту фразу. Вдохновение для вас – валюта, через которую приходит удача.

Козерог

Найдите небольшой камень. Напишите на нем свою финансовую цель и держите его рядом с рабочим местом. Каждый день кладите на него ладонь и произносите: "Я двигаюсь к вершине". Установите себе "день финансов": планируйте, считайте, стройте – вы так и умеете.

Водолей

Напишите свою доходную идею в центре синего листа. Вокруг – пять имен, кто может помочь. Положите под синюю свечу и скажите: "Моя идея соединяется с миром. Приходит изобилие". Вам важно чувствовать, что вы не одни – тогда поток открывается.

Рыбы

Возьмите стеклянную банку. Положите в нее: монету, записку с целью, кристалл. Закройте и держите у кровати. Каждый вечер берите в руки и шепчите: "Моя мечта – мой путь к богатству". Записывайте хотя бы одно действие в неделю – так мечты обретут форму.

Ранее были названы три знака , которые получат редкий шанс начать все заново.