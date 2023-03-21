Премьер-министр Японии посетил Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил неожиданную поездку в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Это первая поездка премьер-министра Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия со времен Второй мировой войны. Это также первый визит в Украину азиатского члена группы G7, передает CNN.

Япония также является членом Quad, неформальной группы, занимающейся вопросами безопасности, в которую входят Индия, Австралия и США.

Ранее Япония обязалась предоставить Украине гуманитарную помощь в размере 5,5 млрд долларов, что в четыре раза превышает предыдущие взносы Токио.

Встреча Кисиды с Зеленским состоялась на следующий день после встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

