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Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом

Токаев принял участие в праздничном мероприятии Наурыз Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии Наурыз на площади у монумента "25-летие Независимости" и выступил с речью, сообщает Zakon.kz.
"Издревле наши предки отмечали Наурыз – праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил". Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что для казахстанского народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья.

Празднование Наурыза

Фото: akorda.kz

Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления.

"Этот праздник объединяет весь наш народ. Его мы празднуем как единая нация. Наурыз олицетворяет собой общие для всей страны ценности. Поэтому Наурыз является воистину народным праздником. Этот великий день олицетворяет такие качества, как братство, заботу о ближнем, уважение, патриотизм. Мы – народ, верный заветам предков". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, не зря в народе говорят: "сила в единстве". Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели – построим Справедливый Казахстан. Он отметил, что нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели.

Празднование Наурыза

Фото: akorda.kz

В этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы.

Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит пост Ораза! Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость! Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!" Касым-Жомарт Токаев
Празднование Наурыза

Фото: akorda.kz



Казахстанцы встречают праздник весны и обновления – Наурыз. Этот праздник не только является государственным и отмечается в стране три дня с 21 по 23 марта, но и признан ООН в качестве международного праздника.

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