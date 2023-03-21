В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы

Казахстанцы встречают праздник весны и обновления - Наурыз. Этот праздник не только является государственным и отмечается в стране три дня с 21 по 23 марта, но и признан ООН в качестве международного праздника, сообщает Zakon.kz.

Праздник Наурыз - один из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы народами Средней Азии, а по некоторым данным - и у восточных славян.

По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц март - Наурыз. Считалось, что в этот день происходит обновление в природе, гремит первый весенний гром, происходит набухание почек на деревьях, буйно прорастает зелень. Следует отметить, что Наурыз мейрамы как нерелигиозный праздник весны и обновления имеет общие корни и параллели с проводами зимы и многими другими значимыми моментами в жизни всех народов Казахстана. Если в этот день рождались мальчики, их называли по традиции Наурызбаями или Наурызбеками, а девочек просто Наурыз или Наурызгуль. Если в этот день выпадал снег, то это считалось добрым знаком. Даже девичью красоту в казахских легендах сравнивают с белым снегом Наурыза, поскольку в марте месяце обычно идет мягкий пушистый снег с особенной белизной.

В народе повелось: чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет год. Отсюда - изобилие праздничных обычаев и атрибутов. Накануне праздника весеннего равноденствия люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре, ибо, как утверждали старики, когда Наурыз входит в их дома, все болезни и неудачи должны обходить их стороной. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости наполняли молоком, айраном, зерном, ключевой водой, а в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их.

В соответствии с древней традицией, главное угощение во время Наурыз мейрамы – наурыз-коже, состоящий из 7 ингредиентов, символизирующих 7 элементов жизни. Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки (рис, кукуруза или пшеница) и молоко. В народном представлении они символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

В дни Наурыз мейрамы люди стараются навещать родственников, друзей, приглашают их к себе в гости.

Содержание Наурыз мейрамы, наряду с сохранением традиционных элементов, постепенно расширяется. Празднование Наурыза в настоящее время насыщено различными национальными развлечениями, соревнованиями и зрелищами, в том числе, концертами с исполнением народных песен и танцев.

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