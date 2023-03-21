Порезавшего жену и падчерицу экс-директора школы приговорили к общественным работам
Подсудимый рассказал, что ножевые ранения нанес случайно, когда в порыве гнева хотел напугать супругу, намерений убить не было. Во время конфликта он находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Суд пришел к выводу, что намерения лишить жизни потерпевших в действиях подсудимого не подтвердились, он только угрожал, его действия никем не пресекались, он прекратил свои действия самостоятельно, по собственной инициативе, и вызвал на помощь родственников супруги", – пресс-служба СМУС Актюбинской области.
Потерпевшим был причинен вред здоровью легкой степени тяжести, в виде порезов.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде привлечения к общественным работам на срок 120 часов.
Он также заплатит компенсацию за материальные убытки в размере 360 тысяч тенге и моральный вред 2 миллиона тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Осенью 2022 года в Шалкарском районе Актюбинской области директор сельской школы порезал жену и падчерицу. В областном управлении образования рассказали, что в должности директора школы мужчина пробыл полгода. До этого он работал в районном отделе образования. Сразу после происшествия мужчину сняли с поста.