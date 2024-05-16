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За многомиллионные хищения осуждено руководство школы в Шымкенте

За хищение 48 млн тенге осуждены руководство и бухгалтер школы в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 00:06 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте вынесли приговор директору, его заместителю, а также бухгалтеру школы №44, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 16 мая Otyrar.kz, в Шымкенте завершено главное судебное разбирательство по делу о хищении 48 млн тенге в школе.

Приговором суда директор оштрафован на 6,9 млн тенге, его заместитель осужден на семь лет лишения свободы, а бухгалтер получила восемь лет тюремного срока. Они признаны виновными в присвоении и растрате денег, выделенные фонду оплаты труда педагогов.

Городской антикор отметил, что в целях искоренения коррупции судебный процесс проходил в открытом режиме. В нем приняли участие руководство городских школ. Кроме того, за заседанием в режиме онлайн следили около 650 школьных сотрудников.

Ранее хищение 160 млн тенге выявили в одной из школ Алматы.

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