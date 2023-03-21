Эксперты посчитали разрывы в доходах населения в разных регионах Казахстана

По итогам 4 квартала 2022 года разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных казахстанцев составила 5,56 раза, сообщает Zakon.kz.

Для измерения неравенства доходов в ERI использовали коэффициент фондов, который показывает соотношение доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами.

Согласно статистическим данным, ежемесячные доходы 10% наименее обеспеченного населения составляют более 36 тыс. тенге, 10% наиболее обеспеченного населения – 201,5 тыс. тенге.

"Сокращение неравенства в доходах населения является одной из важнейших задач территориальной политики государства. Порой контрасты в размерах доходов внутри одной страны могут быть сильнее, чем различия между странами. Это особенно заметно в странах с большой территорией, к которым относится и Казахстан". Институт экономических исследований

В региональном разрезе неравенство в доходах максимально в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в Алматы.

Взять, к примеру, ВКО: доходы 10% самых состоятельных жителей отличаются от доходов 10% наименее обеспеченных слоев населения в 6,61 раза, составляя 270 тыс. тенге в месяц по сравнению с 35 тыс. тенге.

В Карагандинской области разрыв между этими двумя группами составляет 6,52 раза (287,7 тыс. тенге против 37,8 тыс. тенге).

Также в число регионов-аутсайдеров вошли: Алматы (5,92 раза – 270 тыс. тенге против 40 тыс. тенге) и СКО (5,68 раза – 220 тыс. тенге против 36,7 тыс. тенге).

Географию регионов-лидеров, где отмечается наименьшая разница в доходах населения, составили Атырауская, Туркестанская, Мангистауская области и Шымкент.

Мангистауская область имеет наиболее выгодную ситуацию, где разрыв между доходами составляет 2,8 раза (136,6 тыс. тенге по сравнению с 40,2 тыс. тенге).



В городе Шымкенте коэффициент фондов равен 3,27 раза (122,7 тыс. тенге против 34,8 тыс. тенге), а в Туркестанской и Атырауской областях – 3,36 раза (123,3 тыс. тенге против 32,2 тыс. тенге) и 3,41 раза (148,8 тыс. тенге против 40,1 тыс. тенге) соответственно.

В остальных 12 регионах страны коэффициент фондов в 4 квартале 2022 года сложился ниже среднего по республике и колебался в пределах от 3,50 до 5,52 раза.

По данным ERI, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года по республике наблюдается положительная динамика в разрыве доходов.

Картина, наблюдаемая в регионах, является противоречивой. В некоторых областях, таких как Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская, а также в городе Шымкенте наблюдается рост разрывов в доходах населения.

Ранее Институт экономических исследований Казахстана составил рейтинг качества жизни по результатам 2022 года для 25 городов Казахстана.