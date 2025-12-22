В каком регионе живут самые обеспеченные казахстанцы
Об этом 22 декабря сообщили аналитики Первого кредитного бюро со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
Согласно расчетам, 10% самых обеспеченных жителей Карагандинской области в июле-сентябре располагали среднемесячным доходом в размере 413,2 тыс. тенге на душу населения. Это в 1,5 раза превышает среднереспубликанский показатель, который составил 272,7 тыс. тенге. Ни в одном другом регионе страны доходы "богатой" группы не достигли столь высокого уровня.
Отмечается, что Бюро национальной статистики ежеквартально ранжирует население по доходам и делит его на десять равных групп. В последнюю из них входят 10% жителей с наибольшими доходами. При этом, как отмечают аналитики, понятие "богатые" носит условный характер: чтобы попасть в эту группу в III квартале, было достаточно иметь среднемесячный доход от 189,2 тыс. тенге. Верхняя граница доходов в группе доходила до 1,9 млн тенге.
Эксперты обращают внимание, что Карагандинская область и ранее входила в пятерку регионов с наиболее высокими доходами у обеспеченного населения, однако таких значений здесь прежде не фиксировалось. Для сравнения, средний показатель за III кварталы 2022-2024 годов составлял 295,7 тыс. тенге.
Одной из возможных причин резкого роста аналитики называют особенности статистической выборки. Данные о доходах формируются на основе опроса порядка 12 тыс. домохозяйств, результаты которого экстраполируются на все население страны. Это позволяет предположить, что в текущем периоде в выборку по Карагандинской области могло попасть больше домохозяйств с высокими доходами.
На втором месте по уровню доходов среди "богатых" оказалась Павлодарская область – 360,8 тыс. тенге на душу населения. Астана, которая годом ранее была лидером, опустилась на третью позицию с показателем 353,3 тыс. тенге против 480,1 тыс. тенге в III квартале 2024 года. Алматы занял четвертое место – 336,2 тыс. тенге.
Одновременно Карагандинская область вошла в число регионов с наибольшим разрывом между доходами "богатых" и "бедных". По итогам января-июля обеспеченные жители региона превзошли малообеспеченных по доходам в 6,7 раза. Более высокий показатель зафиксирован только в Павлодарской области – почти семикратный разрыв. В среднем по Казахстану доходы верхних 10% населения превышают доходы нижних 10% примерно в шесть раз.
Под доходами понимаются средства, использованные на потребление, включая потребительские расходы, стоимость продукции собственного производства и полученные трансферты.
