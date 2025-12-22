В каком регионе живут самые обеспеченные казахстанцы

Карагандинская область по итогам III квартала впервые стала лидером среди регионов Казахстана по уровню средних доходов наиболее обеспеченной части населения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 декабря сообщили аналитики Первого кредитного бюро со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Согласно расчетам, 10% самых обеспеченных жителей Карагандинской области в июле-сентябре располагали среднемесячным доходом в размере 413,2 тыс. тенге на душу населения. Это в 1,5 раза превышает среднереспубликанский показатель, который составил 272,7 тыс. тенге. Ни в одном другом регионе страны доходы "богатой" группы не достигли столь высокого уровня.

Отмечается, что Бюро национальной статистики ежеквартально ранжирует население по доходам и делит его на десять равных групп. В последнюю из них входят 10% жителей с наибольшими доходами. При этом, как отмечают аналитики, понятие "богатые" носит условный характер: чтобы попасть в эту группу в III квартале, было достаточно иметь среднемесячный доход от 189,2 тыс. тенге. Верхняя граница доходов в группе доходила до 1,9 млн тенге.

Эксперты обращают внимание, что Карагандинская область и ранее входила в пятерку регионов с наиболее высокими доходами у обеспеченного населения, однако таких значений здесь прежде не фиксировалось. Для сравнения, средний показатель за III кварталы 2022-2024 годов составлял 295,7 тыс. тенге.

Одной из возможных причин резкого роста аналитики называют особенности статистической выборки. Данные о доходах формируются на основе опроса порядка 12 тыс. домохозяйств, результаты которого экстраполируются на все население страны. Это позволяет предположить, что в текущем периоде в выборку по Карагандинской области могло попасть больше домохозяйств с высокими доходами.

На втором месте по уровню доходов среди "богатых" оказалась Павлодарская область – 360,8 тыс. тенге на душу населения. Астана, которая годом ранее была лидером, опустилась на третью позицию с показателем 353,3 тыс. тенге против 480,1 тыс. тенге в III квартале 2024 года. Алматы занял четвертое место – 336,2 тыс. тенге.

Одновременно Карагандинская область вошла в число регионов с наибольшим разрывом между доходами "богатых" и "бедных". По итогам января-июля обеспеченные жители региона превзошли малообеспеченных по доходам в 6,7 раза. Более высокий показатель зафиксирован только в Павлодарской области – почти семикратный разрыв. В среднем по Казахстану доходы верхних 10% населения превышают доходы нижних 10% примерно в шесть раз.

Под доходами понимаются средства, использованные на потребление, включая потребительские расходы, стоимость продукции собственного производства и полученные трансферты.

