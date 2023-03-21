Как проходит интернетизация в селах Казахстана

С учетом того, что Казахстан занимает ТОПовые позиции в мире по цифровизации государственных услуг, доступ к "всемирной сети" приобретает особую актуальность, особенно для жителей СНП, отдаленных от областных центров, сообщает Zakon.kz.

Задача обеспечения "цифрового равенства" связанна с искоренением различия в благах, которые могут получить граждане от использования интернета.

Как сообщаем finprom.kz, по итогам 2022 года интернет-охват городского населения в мире увеличился с 78% до 82%, а сельского — с 42% до 46%. Разрыв между сельчанами и городскими жителями в обеспеченности доступом ко всемирной сети остаётся очень ощутимым. В региональном разрезе наименьший разрыв наблюдается в Европе: 91% в городской местности, 83% — в сельской местности. В целом по макрорегионам интернет-охват сельского населения в странах СНГ составил 74%, в Америке — 68%, в Арабском мире — 56%.

При этом в нашей стране по данным Международного союза электросвязи (ITU), проникновение интернета — 94% в сельской местности, 95% — в городской. Это очень высокие значения, а особенно важно то, что не наблюдается особого разрыва между городской и сельской местностями.

Такие высокие показатели достигаются благодаря усилиям как государства, так и операторов связи. Высоко оценённая мировым профессиональным сообществом (GSMA Intelligence) – программа "250+" стала одним из триггеров такого качественного развития. При этом оператор Tele2/Altel не только обеспечил в рамках программы сотни сел доступом к мобильной связи, но и внедрил специальный тариф "Туған жер" для сел, подключенных по этой программе. Его пользователи получают безлимитный доступ к государственным, образовательным и иным важным для развития платформам, а также неограниченные звонки внутри сети в зоне своего проживания.

Кроме того, оператор на основе своей аналитики выявил что доля видеосервисов и социальных сетей в трафике сельчан составила почти 40%.

Важно отметить, что молодежь из сел серьезно рассматривает возможность построения карьеры как креатора в социальных сетях. Смартфон становится окном в мир в обе стороны — это и возможность узнать, что происходит, и обрести свою аудиторию вне географических границ. Поэтому Tele2/Altel запустил несколько проектов, такие как "Школа блогеров", проект ULT QAZYNASY и поддержка тиктокеров из сел.

"250+" — проект, преобразующий текущий ландшафт цифрового развития жизни республики. Он практически в режиме реального времени меняет жизнь сельчан и придает очевидный импульс общему развитию страны.

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