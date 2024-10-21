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Свыше 3000 кокшетауских госслужащих обучились государственному языку

КГУ Центр обучения языков, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:51 Фото: Серик Садвакасов
Благодаря государственной поддержке жители областного центра могут бесплатно обучаться языкам, особый упор делается на изучение казахского.
"На сегодняшний день в КГУ "Центр обучения языков" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау обучено 3158 сотрудников государственных и бюджетных учреждений. В 2024 учебном году принято 1010 слушателей. Из них 304 слушателя проходят обучение дистанционное по меморандуму. Из них по национальному составу 270, а это 38% представителей некоренных относов. Материально-техническая база и ассортимент учебников обновляется ежегодно, на сегодняшний день есть все возможности изучать языки по всем современным требованиям", – рассказал специалист отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау Серик Садвакасов.

По информации Серика Саркеновича, преподаватели центра используют инновационный метод обучения в последние годы.

"Своеобразный подход к изучению побуждает слушателей активно включаться в процесс обучения языка, взаимодействовать с преподавателем. В отличие от традиционного преподавания, инновационный способ поддерживает интерес слушателей к изучению материала и их вовлеченность в занятие. К примеру, недавно прошел открытый урок, посвященный 100-летию со дня рождения известного казахского писателя, поэта Бердибека Сокпакбаева. Организаторы развернули выставку к этому знаменательному событию. В начале слушателям рассказали о биографии писателя, затем продемонстрировали видеофильм о его жизни и творчестве, что вызвало особый интерес к уроку, который продолжился дискуссией. Затем преподаватель Центра обучения языкам Малика Рахметова с использованием интерактивной доски приступила к занятию", – сообщил Серик Садвакасов.

Слушатели, используя на своих мобильных телефонах специальные приложения Word wall и Wizer.me, активно приступают к выполнению заданий, отвечая на вопросы, составляют текст на заданную тему. В конце занятия с помощью разработанного теста преподаватель проверяет знания слушателей, полученные в ходе занятия.

"На занятиях я преследую две цели. Первая – довести слушателям информацию о наших известных персонах, внесших вклад в становление отечественной литературы и родного языка. Вторая – пробудить у них интерес к уроку, задействовав их мышление, память. Для меня важно, чтобы слушатель не просто овладел некоторым объемом знаний, но научился мыслить, творчески, осмысленно усваивал материал, таким образом развивал свою разговорную речь", – говорит преподаватель центра Малика Ериковна.

На занятии присутствуют работники государственных учреждений, которые второй год занимаются в Центре обучения языков.

"Я с удовольствием посещаю занятия, поскольку они проходят креативно и интересно. Всем, кто хочет начать, но откладывает, советую обратиться в наш центр, здесь профессиональные преподаватели помогут в кратчайшие сроки выучить языки", – поделился своим впечатлениями сотрудник городской прокуратуры Данияр Садуов.

Напомним, что центр обучения языкам в Кокшетау работает вот уже 12 лет. За это время языки освоили сотни государственных служащих, работники бюджетных организаций и представители иных профессий. Руководство центра продолжает работу, направленную на популяризацию государственного языка в городе Кокшетау и повышение грамотности населения.

КГУ Центр обучения языков, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:51

Фото: Серик Садвакасов

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